«Гигантский Дарума» Хокусая: эстетическое восприятие, сформировавшееся благодаря уличным представлениям эпохи Эдо

Кацусика Хокусай, художник укиё-э, которого знает весь мир, обладал также талантом уличного артиста и развлекал простых горожан в Эдо. Это наглядно демонстрирует гигантская картина с изображением Дарумы (Бодхидхарма), которую он рисовал перед многочисленной публикой.

Выступление с рисованием на бумаге размером в 120 татами

Хокусай родился в 10 году Хорэки (1760) в квартале Рёгоку, где в то время насчитывалось наибольшее количество шатров для уличных представлений в Эдо, и умер во 2 году Каэй (1850) в Асакусе, которая также была процветающим центром уличных и цирковых представлений.

Говорят, что за свою жизнь он переезжал на новое место жительства почти сто раз, но, похоже, большую часть времени эти переезды заключались в перемещениях между Рёгоку и Асакусой, а там, где бы он ни поселился, он наверняка слышал звуки сямисэна и барабанов тайко от расположенных неподалёку ярмарок и восторженные крики, сопровождавшие представления уличных артистов. Он бы не стал там жить, если бы ему не нравился такой шум.

На самом деле известно, что и сам Хокусай выступал в качестве артиста, демонстрируя своё мастерство перед широкой публикой и получая бурные аплодисменты.

В пятый день десятой луны 14 года Бунка (1817) люди начали собираться рано утром у монастыря Нисикакэсё (сейчас – Хонгандзи Нагоя бэцуин) недалеко от местности Осу в Нагое, чтобы посмотреть представление Хокусая, в ходе которого он рисовал гигантского Бодхидхарму (яп. Дарума). Рекламные листовки хикифуда, которые все держали в руках, нарисовал сам Хокусай специально для этого события. Вдоль территории перед воротами монастыря расположились торговые палатки, что создавало впечатление праздника или ярмарки. .



Рекламная листовка мероприятия, нарисованная самим Хокусаем (принадлежит музею города Нагоя)

На территории монастыря был расстелен гигантский лист бумаги, приблизительно 18 метров в длину и 10,8 метров в ширину, то есть площадью в 120 татами. Затем, ранним днем, когда территория храма заполнилась людьми, на этот бумажный лист вступил Хокусай, главный герой представления, в сопровождении своих учеников.



Энкоан (Корики Танэнобу), «Подробное изображение скоростного рисования Хокусая» (хранится в Музее города Нагоя)

Кисть, изготовленная из соломы пяти мешков для риса

Сначала он обмакнул специальную кисть, сделанную из пучков соломы, в чернила, нарисовал толстую линию, а затем резко остановил её с изгибом. Далее он нарисовал закруглённые линии слева и справа от этой линии, а затем провёл одну черту ниже того места, где первая линия загибалась. Зрители узнают в этих линиях нос, глаза и рот, и понимают, что он рисует лицо. С этого момента с каждой нарисованной линией проступают уши, голова, грудь и так далее, и зрители оживлённо переговариваются, наслаждаясь представлением.

Для разных линий Хокусай использовал как кисть из соломы, которую получили, расплетя пять соломенных мешков для риса, так и кисти из пальмовых листьев и бамбуковые мётлы. Ученики были заняты раскрашиванием одежды Дарумы и удалением излишков воды, и картина была завершена в мгновение ока.



Энкоан (Корики Танэнобу), «Подробное изображение скоростного рисования Хокусая» (хранится в Музее города Нагоя)

К вечеру работа была полностью завершена. Затем полотнище подняли на заранее собранную там подставку ягура высотой около 13 метров, и представление подошло к концу. На следующий день, когда мастер подписался на ней творческим именем «Хокусай Тайто», множество зрителей снова пришли полюбоваться гигантского Даруму, который реял на ветру как корабельный парус.



Энкоан (Корики Танэнобу), «Подробное изображение скоростного рисования Хокусая» (хранится в Музее города Нагоя)

Выше приведены иллюстрации из книги «Подробное изображение скоростного рисования Хокусая», которые нарисовал Энкоан (Корики Танэнобу), художник укиё-э из располагавшегося там княжества Овари, который был на шесть лет моложе Хокусая.

В целом, живопись – такой вид искусства, в котором человек изолируется от отвлекающих факторов и шума и сосредоточенно работает, глядя на бумагу, на которую он переносит свой замысел. Однако в этот раз Хокусай использовал аплодисменты и ликование толпы как энергию, благодаря которой он и завершил свою картину. В этот момент он был не столько просто художником, сколько великолепным уличным артистом.

Подработка продавцом перца

И наоборот, Хокусай в своё время не слишком преуспел на улице в качестве продавца приправы из перца.

В 19 лет Хокусай стал учеником художника Кацукавы Сюнсё. Для того времени это был довольно поздний возраст для начала учёбы. До этого он кое-как перебивался заработками служащим в лавке по выдаче книг напрокат и резьбой по дереву в мастерской гравюр, и вполне вероятно, что он был очень воодушевлён началом своего ученичества.

Однако, даже став учеником художника, он не мог найти работу, поэтому начал подрабатывать продавцом нанаиро тогараси – «семицветный перец», то есть смеси приправ на основе перца. Продавец обычно носил яркий костюм и напевал запоминающуюся песенку: «Тон-тон, жгучий перец, он очень острый, но с перцем сансё…» (Тон-тон-тонгараси пиритто карай га сансё-но ко…). Кстати, эта песенка продавцов жгучего перца бытовала до времён Олимпийских игр в Токио 1964 года.

Продажа перца была ярким примером нового и необычного для того времени бизнеса. Хокусай любил заниматься такими новыми видами деятельности. Однажды, когда он шёл и продавал перец, напевая «Тон тон тонгараси…», кто-то его окликнул: «Эй, а ты что тут делаешь?». Он обернулся и увидел не кого иного, как своего учителя, Кацукаву Сюнсё. Хокусай в смятении убежал. После этого Хокусай поклялся себе: «Как бы я ни обеднел, я художник. Я должен рисовать».

Аттракционы нодзоки каракури и гравюры укиё-э

Помимо того, что сам Хокусай выступал на улице, я считаю, что и на его живопись оказали влияние уличные представления и цирковые представления.

Дело в том, что Хокусай в юности активно создавал гравюры в стиле укиэ. Укиэ – это поджанр гравюр укиё-э, в которых используется техника точечной перспективы, характерная для западной живописи, подчёркивающая глубину и трёхмерность и увлекающая зрителя в таинственное пространство изображения. Многие из этих гравюр изображают интерьеры больших зданий, таких как театры, большие магазины и храмы, а также главные улицы, застроенные купеческими домами.

Практиковались развлечения, для которых изображение помещали в коробку и рассматривали через линзу – это называлось нодзоки каракури, «заглядывание в механизм каракури», ранее так назывались представления, демонстрировавшие движения механических кукол каракури нингё. Однако с появлением представлений с гравюрами укиэ механические куклы вышли из моды, и аттракционы стали представлять собой разглядывание картин через линзу – такой способ подчёркивает перспективу гравюр укиэ, создавая ощущение, что внутри коробки разворачивается бесконечная вселенная.

Это необычное чувство вовлечённости также отражено в смелой композиции картины «Большая волна в Канагаве», которая впоследствии станет общепризнанным шедевром Хокусая, с её огромной волной, разбивающейся о берег, на переднем плане и видимой вдали между волнами горой Фудзи.

Техника «теневого каракури», унаследованная дочерью Хокусая

В нодзоки каракури с использованием гравюр укиэ существовала своя техника для отображения ночных пейзажей. После показа красивых видов городов и известных мест свет, падающий на переднюю поверхность картины блокировали, и освещали картину сзади, создавая полупрозрачные изображения окон, луны, звезд и пламени, а также тени. Такой способ помогал представить ночную сцену, совершенно отличающуюся от дневного вида.

Энкоан, описавший представление Хокусая по рисованию гигантской картины Дарумы, описал своё первое впечатление от нее как зрелище, «поразительное для всех видевших её людей, и когда на час посреди ночи зажгли огни, это было поистине удивительно. Я был настолько поражён, что задался вопросом, не магия ли это или какое-то магическое устройство».

Сейчас, когда ночью повсюду мы видим электрический свет, трудно себе это представить, но в те времена, когда горючее было дорого, ночью освещали только кварталы развлечений и фешенебельные рестораны, и редкая возможность увидеть «ночной пейзаж» была формой развлечения для простых людей.



Кацусика Ои, «Изображение решётчатых окон в Ёсиваре» (коллекция Мемориального музея искусств Ота)

В музее Эдо-Токио хранится «теневое каракури» (кагэ-каракури), демонстрирующее изменение пейзажей днём и ночью. Этот свиток длиной около 10 метров изображает пейзаж вдоль берегов реки Нихомбаси на участке от моста Итикокубаси до реки Сумида, затем вверх по течению реки Сумида, проходя через мосты Эйтайбаси, Син-Охаси и Рёгокубаси, до монастыря Мокубодзи. Это один из так называемых «видов берегов реки Сумида», которые также изображал Хокусай.

На самом деле эта картина – не просто пейзажная иллюстрация, а изображение вида по маршруту лодочных прогулок. Она отражает развлечения жителей Эдо, которые садились в лодку у моста Итикокубаси и, мягко покачиваясь на волнах, созерцали меняющиеся пейзажи вдоль обоих берегов.

Интересной особенностью «теневого каракури» в коллекции музея Эдо-Токио является то, что окна домов, фейерверки, фонари на плавучих домах и ширмы сёдзи выполнены в виде вырезанных фигур – считается, что они подсвечивались сзади, что создавало впечатление ночного пейзажа. По совпадению, в «Путеводителе по Рёгоку» (Рёгоку сиори), книге в жанре сярэбон («остроумные книги» о кварталах развлечений), изданной примерно в то же время, наряду с рекламой других уличных торговцев и зрелищ рекламируются «теневые каракури». Зрителям, вероятно, нравилось это ощущение прогулки по реке, которое предоставляло им представление в маленькой коробке.

Ту же технику изображения ночных пейзажей с резкими тенями использовала Кацусика Ои, дочь Хокусая, в своей картине «Изображение решётчатых окон в Ёсиваре». Хотя работы Хокусая и Ои находят отклик у людей благодаря их утончённому художественному вкусу, их техника и методы схожи с методами зрелищных уличных представлений. Нельзя отрицать, что эти великие художники, отец и дочь, по всей видимости, черпали вдохновение в популярных развлечениях.

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3 сентября, в четверг, труппа автора Школы уличных представлений имени Сакано Хироси (Асакуса дзацугэйдан) проведёт специальное представление «Уличные представления, любимые Хокусаем: нодзоки каракури и гигантский Дарума». Место проведения: Театр X (2-10-14 Рёгоку, р-н Сумида, Токио). Вход с 18:30. При заказе заранее цена билета 3000 йен. Будут представлены различные уличные представления, а также воссоздано создание гигантской картины Дарумы. По всем вопросам обращайтесь по адресу zatugeidan@hotmail.co.jp.

Фотография к заголовку: Картина «Дарума» на 120 татами на посвящённом реставрации мероприятии 23 ноября 2017 года, спустя 200 лет после создания картины Хокусая «Гигантский Дарума» (предоставлено музеем Хонгандзи Нагоя Бэцуин, район Нака, город Нагоя)