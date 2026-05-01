Музей Эдо-Токио вновь открылся после четырёхлетнего перерыва: шедевры Сяраку, Хокусая, Утамаро и других художников на выставке «Похвала Великому Эдо»

Япония в фотографиях

Путеводительпо Японии

Ощущение живой атмосферы Эдо в гравюрах укиё-э и старинных произведениях искусства

Музей Эдо-Токио (район Сумида) в конце марта после четырёхлетнего перерыва вновь открылся после реконструкции. С открытием этой популярной достопримечательности, которая до пандемии ежегодно привлекала около миллиона посетителей, ожидается, что больше туристов посетят район Рёгоку, известный своей атмосферой эпохи Эдо и такими достопримечательностями, как арена сумо Рёгоку Кокугикан и музей Хокусай-Сумида.



Отреставрированный музей Эдо-Токио

В результате реконструкции улучшилось визуальное оформление. У входа посетителей встречает анимация городских пейзажей Эдо-Токио, а на открытых площадках демонстрируются проекционные изображения. В постоянных выставочных залах теперь представлены масштабные отреставрированные модели, такие как часовая мастерская Хаттори (ныне Вако) в Гиндзе эпохи Мэйдзи (1868-1912), что позволяет посетителям погрузиться в мир экспонатов и почувствовать, словно они перенеслись в прошлое. Кроме того, внедрена система, позволяющая посетителям слушать аудиогид по выставкам на 13 языках с помощью своих смартфонов, что повышает удобство для иностранных туристов.



Дизайн ворот отдалённо напоминает ворота тории

Посвящённая открытию музея после обновления специальная выставка «Похвала Великому Эдо» проходит с 25 апреля по 24 мая. На выставке будет представлено около 160 экспонатов из коллекции музея, насчитывающей 350 000 предметов, рассказывающих о культуре, зародившейся в Эдо, включая Кабуки, сумо и квартал развлечений Ёсивара. В экспозиции представлено множество подлинных артефактов, таких как доспехи, мечи, кимоно и форма пожарных, что позволяет посетителям ощутить культуру самураев и горожан. Это редкая возможность увидеть шедевры гравюр укиё-э таких художников, как Тосюсай Сяраку, Китагава Утамаро и Кацусика Хокусай в одном пространстве, что делает выставку особенно привлекательной.



Прекрасная выставка, где вы можете увидеть работы Сяраку, Хокусая и Утамаро



Фотозона, где фейерверки проецируются на ночное небо на гравюре укиё-э



Инструменты и костюмы пожарных – популярных героев Эдо



Очаровательные «родильные куклы» о-тандзё нингё, которые входили в приданое самурайских невест



Бестселлер «Легенды о восьми воинах-псах рода Сатоми» (Нансо сатоми хаккэндэн), опубликованный в конце периода Эдо

Посвящённая обновлению музея Эдо-Токио специальная выставка «Похвала Великому Эдо»

Место проведения: Специальный выставочный зал, 1-й этаж, Музей Эдо-Токио (1-4-1 Yokoami, Sumida-ku, Tokyo)

Специальный выставочный зал, 1-й этаж, Музей Эдо-Токио (1-4-1 Yokoami, Sumida-ku, Tokyo) Период проведения мероприятия: с 25 апреля 2026 г. по 24 мая 2026 г.

с 25 апреля 2026 г. по 24 мая 2026 г. Часы работы: с 9:30 до 17:30 (по субботам до 19:30). Вход прекращается за 30 минут до закрытия.

с 9:30 до 17:30 (по субботам до 19:30). Вход прекращается за 30 минут до закрытия. Выходные дни: каждый понедельник (кроме 4 мая), 7 мая

каждый понедельник (кроме 4 мая), 7 мая Стоимость входных билетов: общий – 1300 йен, студенты университетов/профессиональных училищ – 1040 йен, лица старше 65 лет – 650 йен, дети до учащихся старших классов – бесплатно

*Подробности можете узнать на официальном сайте музея (на английском языке)

Материал, текст и фотографии: редакция Nippon.com

Фотография к заголовку: На выставке «Похвала Великому Эдо» в музее Эдо-Токио