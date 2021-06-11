[Видео] Горный комплекс монастырей как защита от нападения со стороны Ното: Маэда Тосииэ и группа храмов в г. Нанао
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В городе Нанао на полуострове Ното есть группа из шестнадцати храмов, широко известных как Яманотэра, «Горные храмы».
Говорят, что начало этой группе храмов положил Маэда Тосииэ (1538-1599), первый правитель княжества Кага, в рамках подготовки к нападению из области Ното при развитии призамкового города Канадзава.
Многие люди совершают паломничество, прогуливаясь по «дороге медитации», соединяющей все шестнадцать храмов.
Видео из телепрограммы «Почему-то именно в Канадзаве… Откройте для себя Ното в провинции Кага!».
Статья создана при сотрудничестве с Кабельным телевидением Канадзавы
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