[Видео] Удивительные японские сладости на празднике кукол в Канадзаве

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В городе Канадзава префектуры Исикава традиционно проводится множество культурных мероприятий и передаётся художественных традиций, в период Эдо (1603-1868) Канадзава была ключевым региональным городом-замком сёгуната Токугава. Одной из особенно примечательных кулинарных традиций является производство кинкато – сладостей, которые кладут в качестве подношений перед куклами, выставляемыми на хинамацури, Празднике кукол.

Сладости кинкато изготавливают в форме самых разных предметов, которые приносят удачу, в том числе в виде морского леща и других рыб, овощей, грибов, фруктов и других даров земли и моря, а также в форме мандарина, тыквы, кошек манекинэко и других предметов, имеющих благопожелательное значение. Ярко раскрашенные сладости на основе из чистого белого затвердевшего сахара являются красочными вестниками прихода весны в Канадзаве.

Единственные ингредиенты – сахар и вода. Грубый японский сахар дзарамэ смешивают с водой до образования липкой смеси, которую уваривают и разливают в деревянные формы. Ремесленники внимательно следят за конфетами, пока они остывают, счищая лишний сахар с краев и готовясь вынуть их до того, как они прилипнут к поверхности дерева.

Только из очень тонкой смеси можно получить самые ценные полупрозрачные конфеты, они могут получиться слишком хрупкими, и для их изготовления требуется большой опыт и навыки. После завершения конфеты высушивают и окрашивают пищевыми красителями.

Сладости кинкато и компэйто, крошечные леденцы в форме колючих шариков, произошли от арухэйто, название которых предположительно происходит от португальского alféloa – это леденцы, с которыми японцев познакомили португальские моряки несколько столетий назад. Когда-то кинкато производили по всей Японии, но сегодня почти вся продукция такого типа делается в Канадзаве.

Праздник кукол, отмечаемый 3 марта каждого года, посвящён девочкам, в этот день молятся об их здоровье. Наборы богато украшенных кукол, выставленные по случаю праздника, обычно упаковывают и убирают сразу после праздника. Это связано с поверьем, будто бы девочки в семьях, где опаздывают с уборкой кукол, поздно выдут замуж. Однако в Канадзаве их выставляют на обозрение вплоть до апреля – возможно, соблюдая дни старого лунного календаря для традиционных мероприятий. Однако после уборки кукол кинкато не пропадают – их раскалывают на кусочки для детей или используют для подслащивания тушёных блюд и дзэндзай, сладкого рагу из красной фасоли, которое часто подают с рисовыми лепёшками моти.

Видео: сладости кинкато и куклы в старой самурайской усадьбе Сэйсонкаку в Канадзаве (ссылка на англ. языке)

Статья создана при сотрудничестве с Кабельным телевидением Канадзавы

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