Кондзикидо, Золотой павильон монастыря Тюсондзи: специальная выставка в Токийском национальном музее, где впервые за пределами монастыря будут представлены все 11 буддийских статуй, имеющие статус национального достояния

Новости

В ознаменование 900-летия со дня основания Кондзикидо, Золотого павильона монастыря Тюсондзи, расположенного в пос. Хираидзуми в префектуре Иватэ, в Токийском национальном музее в парке Уэно в Токио с 23 января по 14 апреля пройдёт специальная выставка под названием «Тюсондзи Кондзикидо». Впервые все 11 буддийских статуй, состоящие в списке национального достояния и обычно стоящие на центральном помосте внутри Золотого павильона, будут выставляться за пределами храма. Кроме того, на большом экране по графическим данным 8KCG будет воссоздан сам Кондзикидо.

Возможность своими глазами увидеть культуру северо-восточной земли Осю в период процветания рода Осю Фудзивара

Тюсондзи Кондзикидо, Золотой павильон монастыря Тюсондзи, национальное достояние, представляет собой буддийский храм, который в 1124 году, в конце периода Хэйан (794-1192), построил Фудзивара Киёхира, глава могущественного рода земли Муцу. Киёхира, потомок северной ветви рода Фудзивара из Киото, стремился принести в эти земли культуру Киото, пользуясь тем, что в Муцу в изобилии добывали золотой песок. Его преемник Мотохира, а впоследствии и следующий глава рода, Хидэхира, добились того, что в Хираидзуми полным цветом расцвела великолепная культура, заимствованная из столицы.

Третий глава семьи, Хидэхира, также известен своим покровительством по отношению к Минамото-но Ёсицунэ, который играл ведущую роль в свержении власти рода Тайра, а потом приютил его, когда тот бежал в Хираидзуми из-за конфликта со своим старшим братом, Ёритомо, основателем Камакурского сёгуната. Однако после смерти Хидэхиры новый глава рода, Ясухира, пошёл против воли отца и напал на Ёсицунэ, вынудив его покончить жизнь самоубийством.

Ради выживания рода Ясухира уступил давлению Ёритомо и предал Ёсицунэ, но в конце концов род Осю Фудзивара был уничтожен нападением большой армии по приказу самого Ёритомо, и на этом закончилось столетие процветания Северных Фудзивара.

Кондзикидо считается показательным примером буддийской архитектуры Чистой Земли периода Хэйан, наряду с Хоодо, павильоном Феникса в монастыре Бёдоин в Удзи возле Киото, и является старейшей сохранившейся постройкой в регионе Тохоку. В 1951 году Золотой павильон стал первым архитектурным сооружением, которому присвоен статус национального достояния («национального сокровища»), и более 3000 других объектов храма вошли в списки «национальных сокровищ» и важных культурных ценностей.

Внутри и снаружи здание декорировано золотом, украшено перламутровой инкрустацией (радэн) и золотой лаковой росписью (макиэ), что придаёт ему особый красочный вид олицетворения Чистой Земли в этом мире.

Кондзикидо не только раскрывает перед нами всё великолепие культуры, взращённой здесь родом Осю Фудзивара, – этот храм является также и местом упокоения членов рода. Золотой павильон стал одним из пяти объектов, входящих в комплекс «Хираидзуми – храмы, сады и места археологических раскопок, представляющих буддизм Чистой Земли (преф. Иватэ)», который в 2011 году был зарегистрирован в качестве Всемирного наследия ЮНЕСКО.



Тюсондзи зимой: внешний павильон, в котором расположен Кондзикидо



Внешний вид Кондзикидо в монастыре Тюсондзи

На выставке представлены все 11 статуй Будды алтарной части храма, являющиеся национальным достоянием

Золотой павильон Кондзикидо обращён передней частью к востоку, так что молящиеся стоят лицом к западу, в сторону, где расположена Чистая земля будды Амида. Внутри помещения есть три сюмидан, то есть мест расположения священных изображений будд, и в каждом из них находятся гробы с телами четырёх людей, из поколения в поколение возглавлявших род Осю Фудзивара. Считается, что Фудзивара Киёхира похоронен в центральном алтаре, главнейшем среди них.

На выставке будут представлены все 11 статуй центрального алтаря, зарегистрированных как «национальные сокровища» (см. фотографию к заголовку). Впервые в истории все буддийские статуи центрального алтаря будут выставлены за пределами храма.

Триада будды Амида

Среди этих 11 статуй есть сидящая статуя Амида нёрай (Амитабха татхагата), руки у него сложены в дхьяна-мудра, это положение символизирует медитацию. С обеих сторон расположены стоящие статуи бодхисаттв, слева – Каннон (Авалокитешвара), справа – Сэйси (Махастхамапрапта). Все три статуи позолочены, и их лица с округлыми щеками отличаются спокойной и утончённой красотой.

С большой вероятностью можно предположить, что эти статуи находились на центральном алтаре с самого начала. Если это статуи, установленные при Киёхире во время основания храма, то они были созданы ведущими скульпторами буддийских изображений в Киото того времени и перевезены далеко в землю Осю, показывая высокий уровень культуры Хираидзуми.



Триада будды Амида в Кондзикидо, XII век

Статуя бодхисаттвы Дзидзо и два Небесных царя

По обе стороны от триады будды Амида расположены статуи бодхисаттвы Дзидзо, по три справа и слева. Такое сочетание воплощает молитву о спасении от перерождений на Шести путях (или в Шести мирах) и возрождении в Чистой земле будды Амида. Теория буддизма говорит о том, что живые существа перерождаются в разных мирах в зависимости от количества добрых и злых дел, сделанных в предыдущих жизнях. Буддизм Чистой земли предполагает спасение от перерождений тем, кто уповает на помощь будды Амида.

Здесь также представлены статуи двоих из Четырёх небесных царей (Дэвараджа, или Локапала). Они изображают Дзикокутэн (Дхритараштра) и Дзодзётэн (Вирудхака) и полны динамизма. Статуи отличаются новаторским чувством, предвосхищая стиль буддийской скульптуры периода Камакура (1192-1333), о чём говорят, например, сильный изгиб в пояснице и поза поднятых рук. Здесь можно увидеть и храмовые украшения кэман (санскр. кусамамала) с изображениями карёбинка (санскр. калавинка), то есть обитающих в Чистой земле птиц с человеческой головой.



Статуи Небесных царей в Кондзикидо, XII век. Слева – Дзикокутэн (Дхритараштра), справа – Дзодзётэн (Вирудхака)

Современные технологии воспроизводят «воплощение Чистой земли в нашем мире»

На выставке можно увидеть полноразмерное изображение павильона Кондзикидо на большом дисплее шириной примерно 7 м и высотой 4 м с применением компьютерной графики сверхвысокой чёткости (8KCG), которая использует данные изображения храма, в том числе внутри, полученные при помощи технологии 8K. На дисплее можно увидеть интерьер храма и буддийские статуи на алтарях.



Дисплей с изображениями, полученными по технологии 8KCG (©NHK)

8KCG – это способ цифрового архивирования, который разработали совместно национальная телерадиокомпания NHK и Токийский национальный музей. Он позволяет в подробностях записать данные обо всём, начиная с внешнего вида храма и до элементов внутреннего декора и буддийских статуй, и увидеть всё это в максимально приближенном к реальности виде. Говоря конкретно, берутся более 10 000 неподвижных изображений (9504 x 6336 пикселей) с разрешением выше 8K и с использованием технологий фотограмметрии (создания трёхмерной компьютерной графики на основе фотографий, снятых под разными углами) создают трёхмерное изображение. Кроме того, для измерения павильона Кондзикидо и статуй использовался 3D-сканер, что позволило в точности передать форму оригинала.

Настоящий Кондзикидо можно увидеть только снаружи из-за стеклянной витрины. Однако благодаря современным технологиям на этой выставке посетители смогут увидеть «Чистую землю этого мира» вблизи и в полной мере ощутить очарование Кондзикидо.

Текст: редакционный отдел Nippon.com

Фотография к заголовку: Золотой павильон Кондзикидо в монастыре Тюсондзи, национальное достояние (центральный алтарь)

Статьи по теме