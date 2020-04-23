[Видео] Завод сакэ в Японии начал выпускать продукт, который можно использовать для дезинфекции при новом коронавирусе

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В условиях нехватки спирта для дезинфекции компания Sasaichi Sake Brewing в городе Оцуки преф. Яманаси начала производство и продажу нового продукта – Sasaichi Alcohol 77 с высоким содержанием алкоголя. Его можно использовать для дезинфекции рук в качестве альтернативы дезинфицирующим средствам. Перед магазином розничных продаж стоит очередь.

Видео: © Jiji Press

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