[Видео] Гора Такао без людей: туристические места возле Токио в условиях коронавируса

Видео Общество

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В среду 29 апреля – выходной, знаменующий начало ряда праздников в конце апреля и начале мая (т. н. «Золотая неделя») – гора Такао в г. Хатиодзи преф. Токио закрыта для восхождений. В обычные годы здесь не протолкнуться от посетителей, однако в период самоизоляции фуникулёр не работает, лавки и магазины закрыты. Видео частично снято с малого беспилотного аппарата после получения специального разрешения.

Видео: © Jiji Press

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