[Видео] Гора Такао без людей: туристические места возле Токио в условиях коронавируса
НовостиВидео Общество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
В среду 29 апреля – выходной, знаменующий начало ряда праздников в конце апреля и начале мая (т. н. «Золотая неделя») – гора Такао в г. Хатиодзи преф. Токио закрыта для восхождений. В обычные годы здесь не протолкнуться от посетителей, однако в период самоизоляции фуникулёр не работает, лавки и магазины закрыты. Видео частично снято с малого беспилотного аппарата после получения специального разрешения.
Видео: © Jiji Press
Статьи по теме
- Самая посещаемая гора в мире: природа, история и деликатесы горы Такао
- 10 правил, которые помогут уменьшить контакты с другими на 80%: советы специалистов по защите от распространения заразных болезней
- Ослабить «три фактора» риска: минимаркеты-комбини Lawson вывешивают извещения о периодах наибольшего скопления покупателей
- Жизнь при чрезвычайном положении: не волнуйтесь, всё необходимое для жизни будет обеспечено!
- Премьер-министр Японии Абэ Синдзо объявил о введении чрезвычайного положения для Токио и других регионов в связи с коронавирусом
- До отметки в 1000 инфицированных прошло 65 дней, до 2000 – 11 дней: как распространяется коронавирус в Японии