[Видео] В Токио цвета подсветки здания столичной администрации и «Радужного моста» будут сообщать о ситуации с распространением коронавируса

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После отмены чрезвычайного положения 25 мая в Токио начали особым образом подсвечивать здание столичной администрации и «Радужный мост» для сообщения жителям о состоянии с распространением коронавируса. Если всё спокойно, эти постройки подсвечивают в цвета радуги. При увеличении числа инфицированных в столице до 50 и выше и объявлении предупреждения подсветка станет красной.

Видео: © Jiji Press

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