[Видео] Токио наутро после отмены чрезвычайного положения: Синдзюку, Синагава и Сибуя
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Как выглядели самые оживлённые места Токио утром и днём 26 мая, на следующее утро после отмены связанного с коронавирусом чрезвычайного положения? В час пик некоторые люди спешили на работу, однако их было значительно меньше по сравнению с периодом до чрезвычайного положения, городской пейзаж всё ещё не тот, что раньше – хотя сейчас, пожалуй, оживлённее, чем после окончания Золотой недели, когда чрезвычайное положение ещё действовало.
Видео: © Jiji Press
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