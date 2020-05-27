[Видео] Токио наутро после отмены чрезвычайного положения: Синдзюку, Синагава и Сибуя

Новости

Как выглядели самые оживлённые места Токио утром и днём 26 мая, на следующее утро после отмены связанного с коронавирусом чрезвычайного положения? В час пик некоторые люди спешили на работу, однако их было значительно меньше по сравнению с периодом до чрезвычайного положения, городской пейзаж всё ещё не тот, что раньше – хотя сейчас, пожалуй, оживлённее, чем после окончания Золотой недели, когда чрезвычайное положение ещё действовало.

Видео: © Jiji Press

Статьи по теме