[Видео] Токийские рестораны в борьбе с распространением коронавируса: хлорный душ на входе

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После отмены чрезвычайного положения 25 мая в Токио рестораны стараются привлечь клиентов. Ресторан Kichiri в Синдзюку при входе пропускает посетителей через душ из хлорноватистой кислоты, которая обладает антисептическими свойствами.

Видео: © Jiji Press

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