Итоги месяца: декабрь 2019

Japan Timeline

Новости

Убийство в результате обстрела в Афганистане доктора Накамуры Тэцу, долгое время занимавшегося гуманитарной работой, арест по подозрению во взяточничестве, связанном с комплексными курортами, Акимото Цукасы, депутата Палаты педставителей от Либерально-демократической партии, бегство из страны обвиняемого в нарушениях закона Карлоса Гона и другие события декабря 2012 года в Японии.

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Организация международного сотрудничества и развития (ОЭСР) опубликовала результаты проведённого среди 15-летних учащихся в 2018 году Международного обследования образовательных достижений (PISA). По способности понимать текст из 79 стран и регионов Япония отошла на 15-е место с занятого по итогам прошлого обследования в 2015 году восьмого, продемонстрировав самый низкий результат за всё время проведения таких тестов.

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В провинции Нангархар в восточной части Афганистана 73-летний врач Накамура Тэцу – местный представитель неправительственной организации «Пешавар-кай», долгое время занимавшийся оказанием гуманитарной помощи в этой стране, скончался после того, как машина, в которой он ехал, подверглась обстрелу. Похоронная церемония состоялась 11 декабря в Фукуоке – родном городе Накамуры.



Доктор Накамура Тэцу (в середине слева) на праздничном собрании по случаю пуска воды в каналы, налаженные с его помощью, 19 января 2019 г., восточная часть Афганистана; фотография предоставлена НПО «Пешавар-кай» (© Jiji Press)

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Парламент утвердил и тем самым окончательно принял Соглашение о торговле между Японией и США. Оно начало действовать 1 января 2020 года.

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Завершилась 67-дневная 200-я внеочередная сессия Парламента Японии. На пресс-конференции после закрытия сессии премьер-министр Абэ Синдзо продемонстрировал сильную решимость реализовать внесение поправок в Конституцию Японии до сентября 2021 года, когда истечёт срок его пребывания на посту председателя Либерально-демократической партии.

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В Стокгольме состоялась церемония вручения Нобелевских премий 2019 года, на которой медаль и грамоту лауреата получил почётный научный сотрудник компании «Асахи касэй» Ёсино Акира, удостоенный этой награды в области химии.

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В Токио в районе Маруноути состоялся парад участников сборной Японии по регби, впервые вышедшей в плей-офф на проходившем в стране Чемпионате мира.



Капитан Майкл Литч (справа в центре) и его товарищи по команде перед началом парада сборной Японии, впервые вышедшей в плей-офф Чемпионата мира по регби, и зрители, собравшиеся поприветствовать спортсменов, 11 декабря 2019 г., Токио, столичный район Тиёда (© Jiji Press)

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На новом Национальном стадионе (расположен в Токио, район Синдзюку), который станет главной ареной летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года, состоялась церемония завершения строительных работ. Церемонию открытия с участием около 60 тыс. зрителей на стадионе провели 21 декабря.

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Токийский окружной суд вынес приговор, предусматривающий отбывание тюремного заключения сроком 6 лет (обвинение запрашивало 8-летний срок), бывшему заместителю министра сельского, лесного и рыбного хозяйства 76-летнему Кумадзаве Хидэаки, признав его виновным в убийстве в собственном доме в токийском районе Нэрима 44-летнего старшего сына. Двадцатого декабря Токийский арбитражный суд принял решение, утверждающее выпуск Кумадзавы под поручительство, и он был выпущен под залог в этот же день.

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Министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Хагиуда Коити объявил об отсрочке намеченного на 2020 год введения на вступительных экзаменах в вузы единых тестов по национальному языку и математике, предусматривающих письменное изложение ответов на вопросы.

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Специальная независимая комиссия по расследованию проблемы ненадлежащей практики продажи страховых услуг компании по страхованию жизни «Кампо сэймэй» опубликовала доклад о проделанной работе. Согласно докладу, в 12 836 случаев имеются подозрения о заключении контрактов с нарушением закона и внутрикорпоративных правил, из них в 670 случаях был подтвержден факт нарушения законов и внутренних правил компании.

Токийский окружной суд вынес решение по иску журналистки Ито Сиори, потребовавшей от бывшего журналиста вещательной компании TBS Ямагути Нориюки возмещения в размере 11 млн йен за сексуальное насилие. Суд приказал Ямагути выплатить 3 млн 300 тыс. йен.

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Из-за утечки проекта распоряжения о принятии административных мер в отношении группы предприятий «Нихон юсэй» (Japan Post) за ненадлежащую практику продаж страховых продуктов компании по страхованию жизни «Кампо сэймэй» министр по общенациональным делам, местной автономии и связи Такаити Санаэ освободила от занимаемой должности своего заместителя Судзуки Сигэки.

Решением кабинета министров правительство Японии утвердило проект бюджета на 2020 финансовый год, который начинается с 1 апреля. Величина общего счёта бюджета достигла рекордных 102 трлн 658 млрд йен, превысив показатель 2019 финансового года на 1,2% (на 1 трлн 200 млрд 900 млн йен) На протяжении двух лет подряд бюджет существенно превышает 100-миллиардную отметку.

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В китайском городе Чэнду состоялась трёхсторонняя встреча на высшем уровне с участием премьер-министра Японии Абэ Синдзо, премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина. В отношении ситуации вокруг Северной Кореи стороны пришли к единому мнению о необходимости способствовать продолжению американо-северокорейского диалога, направленного на денуклеаризацию Корейского полуострова. После этого состоялась 45-минутная беседа премьер-министра Абэ с президентом Муном. Стороны подтвердили необходимость решать путём диалога вопросы, затрагивающие двусторонние межгосударственные отношения.

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Согласно данным Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения (расчётным годовым показателям), число родившихся в стране в 2019 году детей-японцев составляет 864 тысячи. Впервые этот показатель оказался ниже 900-тысячной отметки.

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В связи с подозрением в получении наличных денег и других подношений в обмен на особое расположение к участию одного из китайских предприятий в комплексных курортах (включающих казино) следственный отдел Токийской окружной прокуратуры арестовал по подозрению во взяточничестве 48-летнего Акимото Цукасу, бывшего замминистра по делам курортных комплексов в составе кабмина, депутата Палаты представителей от Либерально-демократической партии от 15-го токийского избирательного округа.

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В целях обеспечения безопасности навигации в ближневосточных водах, правительство Японии решением кабинета министров утвердило план отправки в регион эсминца и патрульных самолётов Морских сил самообороны. Основанием для отправки за рубеж указана необходимость «наблюдения и исследований», но в случае непредвиденных обстоятельств на направляемые силы предположительно будут возложены задачи по защите японского судоходства.

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Стало известно, что бывший председатель совета директоров автомобилестроительной компании «Ниссан» Карлос Гон (65 лет), который был выпущен под залог с запретом покидать пределы Японии, обвиняемый в нарушении Закона о компаниях (особо тяжкое злоупотребление доверием), выехал из Японии и прибыл в Ливан.

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Фотография к заголовку: Адвокат Хиронака Дзюнъитиро (в центре) отвечает на вопросы СМИ после сообщения о том, что обвиняемый Карлос Гон выехал за пределы Японии, 31 декабря 2019 г., Токио, столичный район Тиёда (© Jiji Press)