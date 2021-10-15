Премьер-министр Японии Кисида Фумио заявил о необходимости с осторожностью относиться к выпуску бессрочных облигаций
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ТОКИО (Рейтер). Премьер-министр Японии Кисида Фумио 13 октября заявил, что правительство должно проявлять осторожность в отношении выпуска бессрочных облигаций в качестве средства для финансирования расходов.
«В этом нам нужно проявлять осторожность, чтобы поддерживать доверие рынка к финансам Японии», – сказал Кисида парламенту, когда оппозиционный депутат спросил об этой идее.
(Репортаж Лейки Кихара; редактирование Чанг-Ран Ким, перевод Nippon.com)
(c) Авторское право Thomson Reuters 2021. Нажмите, чтобы увидеть ограничения:
https://agency.reuters.com/en/copyright.html
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