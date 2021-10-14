Премьер-министр Японии Кисида Фумио проявляет осторожность в отношении ратификации договора ООН о запрещении ядерного оружия
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Токио, 13 октября (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио подтвердил свою осторожную позицию в отношении предлагаемой Японии ратификации Договора ООН о запрещении ядерного оружия.
Признавая важность договора, Кисида сказал: «Несмотря на необходимость сотрудничества ядерных держав, ни одна из них не присоединилась к договору».
Это был ответ на вопрос главы секретариата Коммунистической партии Японии Коикэ Акиры на пленарном заседании Палаты советников, верхней палаты парламента Японии.
Договор о запрещении производства, хранения и применения ядерного оружия вступил в силу в январе.
Коикэ заявлял, что «Япония как единственная страна, пострадавшая от атомных бомб, должна присоединиться к договору и призвать государства, обладающие ядерным оружием, к запрету ядерного оружия».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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