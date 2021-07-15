Высокий суд Японии признал пострадавших от «чёрного дождя» жертвами атомной бомбардировки

Общество

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Хиросима, 14 июля (Jiji Press). Высокий суд Японии оставил в силе решение суда низшей инстанции о признании хибакуся, то есть пострадавшими от атомной бомбардировки, 84 жителей префектуры Хиросима, которые утверждают, что подверглись радиоактивному «чёрному дождю», который прошел вскоре после атомной бомбардировки войсками США.

Председательствующий судья Высокого суда Хиросимы Нисии Кадзуто оставил в силе постановление окружного суда, предписывающее администрации префектуры и города Хиросимы выдавать жителям сертификаты хибакуся.

Жители утверждали, что они пострадали от воздействия «чёрного дождя» после атомной бомбардировки 6 августа 1945 года.

Во время бомбардировки истцы жили за пределами обозначенной государством территории, на которую распространяется помощь пострадавшим от «чёрного дождя». Ожидается, что решение Верховного суда окажет давление на правительство, чтобы оно пересмотрело границы этого района.

Район, определённый в соответствии с законом о помощи хибакуся, расположен к северо-западу от эпицентра бомбардировки. Его длина составляет около 19 километров, а ширина – около 11 километров.

「黒い雨」訴訟の控訴審判決で全面勝訴を喜ぶ原告ら＝１４日午後、広島市の広島高裁前

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

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