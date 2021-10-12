200 человек, подвергшихся радиоактивному «чёрному дождю», подали заявления на получение сертификатов пострадавших от атомной бомбардировки
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Хиросима, 11 октября (Jiji Press). Около 200 человек, подвергшихся радиоактивному «чёрному дождю» вскоре после атомной бомбардировки войсками США города Хиросима в 1945 году, подали заявление на получение сертификатов хибакуся, то есть пострадавших от бомбардировки.
Они подали заявки после того, как японское правительство в начале этого года пообещало оказать помощь всем пострадавшим от «чёрного дождя» вне зависимости от того, являются ли они истцами по иску о помощи как пострадавшие.
В июле Высокий суд Хиросимы признал хибакуся всех истцов, которые утверждали, что подверглись воздействию «чёрного дождя» за пределами обозначенного государством района. Правительство не обжаловало это решение и заявило, что облегчит положение не только истцов, но и людей, которые оказались в той же ситуации, что и истцы.
84-летняя женщина, которая входит в число людей, подавших заявление на получение сертификата хибакуся, сказала, то такое свидетельство ей бы очень помогло.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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