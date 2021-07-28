Премьер-министр Японии Суга Ёсихидэ заявил, что правительство окажет широкомасштабную помощь пострадавшим от «чёрного дождя»
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Токио, 27 июля (Jiji Press). Премьер-министр Японии Суга Ёсихидэ заявил, что правительство окажет широкую помощь людям, пострадавшим от радиоактивного «чёрного дождя», который выпал после атомной бомбардировки Хиросимы войсками США в 1945 году.
Суга сделал комментарии в заявлении, выпущенном на следующий день после объявления решения не обжаловать недавнее решение Верховного суда, признавшего всех истцов, участвовавших в судебном процессе по поводу ущерба здоровью, нанесённого «чёрным дождём», пострадавшими от атомной бомбардировки (хибакуся).
Ссылаясь на решение не подавать апелляцию, Суга сказал, что правительство должно оказать помощь истцам на основе закона о помощи хибакуся.
В заявлении говорится, что правительство «незамедлительно выпустит» медицинские карты, удостоверяющие, что истцы являются хибакуся.
В заявлении говорится, что он также рассмотрит способы быстрого признания пострадавшими тех, кто находился в аналогичной ситуации, и оказания им помощи, даже если они не участвовали в судебном процессе.
[Copyright The Jiji Press, Ltd.]
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