Япония за пять лет планирует потратить на оборону 30 трлн йен – Nikkei

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ФОТОГРАФИЯ: Транспортные средства Сухопутных сил самообороны Японии (JGSDF), в том числе легкий бронеавтомобиль, колесный бронетранспортер Тип 96 и гаубица FH-70, во время осмотра на базе JGSDF «Кэмп Асака» в Токио, Япония, 27 ноября 2021 г. (Ота Киёси/REUTERS)

ТОКИО (Reuters). По информации, опубликованной газетой Nikkei в среду, правительство Японии планирует увеличить расходы на оборону страны до 30 триллионов йен (263,85 миллиарда долларов США) в рамках пятилетнего плана, который будет обнародован в 2022 году.

В последние месяцы Япония наращивает военные расходы на фоне опасений из-за роста вероятной угрозы со стороны Китая и Северной Кореи.

Цифра в 30 триллионов говорит об увеличении военных расходов на 3 триллиона йен по сравнению с текущим планом и означает, что ежегодные траты правительства на оборону достигнут примерно 6 триллионов йен, говорится в сообщении.

Резкий скачок военных расходов согласуется с предвыборными обещаниями правящей Либерально-демократической партии. В октябре ее представители сообщили о планах по увеличению расходов на оборону до 2% от валового внутреннего продукта (ВВП), в то время как прежний лимит составлял не более 1% от ВВП.

(1 доллар США = 113,7000 йен)

(Репортаж – Мураками Сакура; редактирование – Эндрю Хевенс и Гарет Джонс, перевод Nippon.com)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Подробности об ограничениях использования по ссылке ниже

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