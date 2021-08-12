В Японии разрабатывают беспилотный летающий аппарат для поддержки новых истребителей
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Токио, 11 августа (Jiji Press). Министерство обороны Японии планирует разработать беспилотный самолет с искусственным интеллектом, который будет поддерживать операции истребителей Воздушных сил самообороны, приходящие на смену F-2, сообщили информированные источники.
По словам источников, министерство будет изыскивать соответствующие средства в рамках государственного бюджета на 2022 год, чтобы ускорить обсуждение создания технологии автономного полета на базе искусственного интеллекта для беспилотных летательных аппаратов. Оно надеется ввести беспилотный самолет в практическое использование примерно в 2035 году, одновременно с выпуском реактивного истребителя следующего поколения.
Беспилотный самолет будет поддерживать истребители на расстоянии. В частности, министерство ожидает, что самолет будет использоваться для раннего обнаружения истребителей и ракет противника, запуска ракет, проведения радиоэлектронных атак и использования в качестве приманки для ракет противника.
Беспилотные самолеты могут быть отправлены в опасное воздушное пространство, поскольку никто не пострадает, даже если они будут сбиты.
Министерство уже разработало технологию, позволяющую беспилотным летательным аппаратам автоматически взлетать и приземляться, а также связываться с землей, но для автономного полета требуется гораздо более развитая технология искусственного интеллекта.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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