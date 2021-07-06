Министерство обороны Японии испытает «умную» базу Сил самообороны с использованием технологии 5G

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Токио, 5 июля (Jiji Press). Министерство обороны Японии начнёт первое испытание «умной» базы Сил самообороны, использующей высокоскоростную беспроводную технологию 5G, в этом финансовом году, который начался в апреле и закончится в марте 2022 года.

На «умной» базе будут установлены дроны и беспилотные транспортные средства, используемые для наблюдения за безопасностью. Министерство ожидает, что сможет радикально упростить и автоматизировать операции в условиях низкой рождаемости, когда сложно обеспечить Силы самообороны персоналом.

Двухлетние испытания будут проводиться в лагере Воздушных сил самообороны Титосэ на Хоккайдо, на севере Японии.

«Объединение 5G с датчиками и искусственным интеллектом должно помочь командирам понять ситуацию и принять решения», – заявил журналистам министр обороны Киси Нобуо 1 июля после осмотра базы.

Технология 5G менее подвержена задержкам связи и способна обрабатывать информацию со множества подключенных устройств. Тест будет использовать локальную сеть 5G для покрытия ограниченной территории.

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