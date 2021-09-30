Северная Корея заявила об испытаниях гиперзвуковой ракеты
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Сеул, 29 сентября (Jiji Press). Государственное информационное агентство Северной Кореи сообщило, что Академия наук национальной обороны страны провела первый испытательный пуск новой гиперзвуковой ракеты 28 сентября.
Центральное информационное агентство Кореи, очевидно, имело в виду ракету малой дальности, которая была выпущена на восток из внутренней провинции Чагандо в Северной Корее. Пуск ракеты зафиксировали Япония, Южная Корея и другие страны.
Центральное информационное агентство Кореи сообщило, что ракета Hwasong-8 была испытана в Чагандо. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын не присутствовал на месте пуска ракеты. Пак Чон Чон, высокопоставленный чиновник политического бюро правящей Рабочей партии, наблюдал за испытательным пуском.
Считается, что гиперзвуковые ракеты сложно перехватить с помощью существующих систем противоракетной защиты, поскольку они летят как минимум в пять раз быстрее скорости звука. Соединённые Штаты, Китай и Россия соревнуются в разработке таких ракет.
Агентство заявило, что разработка гиперзвуковых ракет является одним из наиболее важных проектов, включенных в пятилетний план Северной Кореи по развитию национальной обороны и систем вооружения.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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