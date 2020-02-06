Японские компании рассматривают удалённую работу как способ избежать возможного заражения своих сотрудников коронавирусом

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Токио, 5 февраля (Jiji Press). Опасения по поводу новой вспышки коронавируса привели к тому, что многие японские компании рассматривают удалённую работу (телеворкинг) как безопасную альтернативу потенциальному заражению своих сотрудников вирусом в общественном транспорте или в офисах.

Тенденция разрешать сотрудникам работать из дома или из других отдалённых мест, используя информационные технологии, наблюдается в условиях усилий правительства по популяризации такой практики как способа предотвращения заторов транспорта в преддверии Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, которые будут проходить летом.

Такой опыт может побудить компании использовать удалённую работу в качестве чрезвычайной меры во время стихийных бедствий.

Крупное кадровое агентство Pasona Group Inc. поощряет около 13 000 контрактных сотрудников и других работников приезжать на работу, избегая часов пик, или работать из дома.

Инициатива запланирована на время до конца февраля, но компания может продлить её в зависимости от обстоятельств.

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