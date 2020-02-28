Президент МОК Бах намерен провести Олимпийские игры в Токио в соответствии с графиком

Новости

Токио, 28 февраля (Jiji Press). Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах подчеркнул, что МОК продолжает подготовку к проведению летних Олимпийских игр в Токио, как и планировалось, хотя распространение нового коронавируса вызывает слухи об этом спортивном событии.

МОК «полностью поддерживает успешное проведение Олимпиады в Токио, которая начнется 24 июля», – заявил Бах журналистам по телефону 27 февраля.

Глава МОК не прокомментировал возможность отмены, переноса или смены принимающей страны мероприятия, а лишь сказал: «Я не стану добавлять масло в огонь спекуляций».

Замечания Баха прозвучали после того, как член МОК Дик Паунд и Джон Коутс, председатель Координационной комиссии МОК по Играм 2020 года, предположили, что решение о проведении Олимпийских игр в Токио по плану или об их отмене будет принято к концу мая.







Статьи по теме