Президент МОК Бах намерен провести Олимпийские игры в Токио в соответствии с графиком
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Токио, 28 февраля (Jiji Press). Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах подчеркнул, что МОК продолжает подготовку к проведению летних Олимпийских игр в Токио, как и планировалось, хотя распространение нового коронавируса вызывает слухи об этом спортивном событии.
МОК «полностью поддерживает успешное проведение Олимпиады в Токио, которая начнется 24 июля», – заявил Бах журналистам по телефону 27 февраля.
Глава МОК не прокомментировал возможность отмены, переноса или смены принимающей страны мероприятия, а лишь сказал: «Я не стану добавлять масло в огонь спекуляций».
Замечания Баха прозвучали после того, как член МОК Дик Паунд и Джон Коутс, председатель Координационной комиссии МОК по Играм 2020 года, предположили, что решение о проведении Олимпийских игр в Токио по плану или об их отмене будет принято к концу мая.
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