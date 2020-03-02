Токийская администрация закрыла доступ посетителям на рыбный рынок Тоёсу в связи с распространением коронавируса

Общество

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Токио, 1 марта (Jiji Press). Токийская администрация не допускает посетителей на оптовый продовольственный рынок Тоёсу, популярное туристическое место, в целях предотвращения распространения нового коронавируса.

Запрет будет действовать до 15 марта. 29 февраля на входе на рынок, расположенный в токийском районе Кото, была установлена ​​вывеска, сообщающая о запрете.

Широкой публике не разрешается присутствовать на аукционе по продаже тунца, который является популярным мероприятием на рынке, и посещать рестораны, расположенные на его территории.

Представитель ресторана суси выразил обеспокоенность, сказав: «Число покупателей с января резко падает. Мы не можем получать прибыль, если клиентура будет ограничена людьми, связанными с рынком».

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

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