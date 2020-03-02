Президент Южной Кореи обратился к Японии с призывом к сотрудничеству в борьбе с коронавирусом
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Сеул, 1 марта (Jiji Press). Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал Японию совместно работать над преодолением кризиса в условиях распространения нового коронавируса в Японии, Южной Корее и других странах.
В своей речи на церемонии по случаю годовщины Движения 1 марта 1919 года за независимость против колониального правления Японии на Корейском полуострове в 1910-1945 годах Мун также подчеркнул, что Южная Корея и Япония должны предпринять совместные усилия для создания ориентированных на будущее отношений сотрудничества.
Правительство Южной Кореи сократило масштабы церемонии в этом году в связи с распространением коронавируса. В этих обстоятельствах речь Муна была сосредоточена не столько на критике Японии, сколько на поиске единства среди южнокорейской общественности и сотрудничестве с соседними странами в борьбе с вирусом.
Что касается отношений с Японией, Мун сказал, что прямой взгляд на прошлое залечит раны и что Южная Корея никогда не забудет прошлое.
В то же время, стремясь к сотрудничеству со стороны Японии, он сказал, что Южная Корея не останется в прошлом, попросив Японию также проявить такое отношение. Он сказал, что объединение усилий и изучение уроков истории приведёт к миру и процветанию в Восточной Азии.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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