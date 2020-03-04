Трамп предлагает ужесточить ограничения на поездки в Японию

Новости

Вашингтон, 3 марта (Jiji Press). Президент США Дональд Трамп предложил ввести более жёсткие ограничения для США на поездки в Японию, Южную Корею и Италию на фоне распространения нового коронавируса.

«Мы очень внимательно следим за Италией, Южной Кореей, даже Японией, – заявил Трамп журналистам в Белом доме. – Мы дадим правильное определение в нужное время».

Президент не стал объяснять, какие конкретно меры принимает его администрация.

Государственный департамент США повысил уровень предупреждений о поездках в Японию до второго уровня четырёхуровневой системы предупреждений, призывая путешественников проявлять повышенную осторожность.

Департамент рекомендовал путешественникам отменить поездки в некоторые части Южной Кореи и Италии и запретил въезд в США тем, кто посещал Китай или Иран в течение последних 14 дней.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме