Компании ANA и JAL уменьшат количество внутренних рейсов в связи с коронавирусом
НовостиОбщество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 4 марта (Jiji Press). All Nippon Airways и Japan Airlines объявили о сокращении внутренних авиарейсов с 6 по 12 марта в условиях распространения нового коронавирусного заболевания COVID-19 в Японии.
По словам крупных японских перевозчиков, спрос на поездки снижается, поскольку по всей стране отменили множество мероприятий из-за вирусной вспышки.
ANA и JAL впервые отменяют внутренние рейсы из-за COVID-19.
В течение семи дней ANA приостановит в общей сложности 206 рейсов. Например, сократится количество рейсов в обе стороны между Токийским международным аэропортом Ханеда и аэропортом Нью-Титосэ на Хоккайдо на севере Японии, до 17 из ранее 34 рейсов, до 12 или 13 для 24 или 26 рейсов соответственно.
JAL приостановит 352 внутренних рейса, включая рейсы, соединяющие Ханеда и Международный аэропорт Осака (Итами), а также между аэропортом Сэндай в северо-восточной префектуре Мияги и аэропортом Нью-Титосэ.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Правительственное совещание экспертов анализирует данные на Хоккайдо и указывает на возможность распространения инфекции от молодых людей с лёгкими симптомами
- Слабо выраженные симптомы затрудняют выявление коронавируса
- Как не заразиться коронавирусом? Семь важных советов от японских экспертов
- Сокращение количества китайских туристов наносит ущерб туристическим зонам в Японии
- «Ближайшие одна-две недели будут самыми критичными в борьбе с быстрым распространением болезни»: в Японии обсудили политику ы отношении коронавируса
- Местные органы власти в Японии учат жителей делать маски для лица в связи со вспышкой коронавируса
- Количество инфицированных новым коронавирусом в Японии (по префектурам)