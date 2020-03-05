Компании ANA и JAL уменьшат количество внутренних рейсов в связи с коронавирусом

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Токио, 4 марта (Jiji Press). All Nippon Airways и Japan Airlines объявили о сокращении внутренних авиарейсов с 6 по 12 марта в условиях распространения нового коронавирусного заболевания COVID-19 в Японии.

По словам крупных японских перевозчиков, спрос на поездки снижается, поскольку по всей стране отменили множество мероприятий из-за вирусной вспышки.

ANA и JAL впервые отменяют внутренние рейсы из-за COVID-19.

В течение семи дней ANA приостановит в общей сложности 206 рейсов. Например, сократится количество рейсов в обе стороны между Токийским международным аэропортом Ханеда и аэропортом Нью-Титосэ на Хоккайдо на севере Японии, до 17 из ранее 34 рейсов, до 12 или 13 для 24 или 26 рейсов соответственно.

JAL приостановит 352 внутренних рейса, включая рейсы, соединяющие Ханеда и Международный аэропорт Осака (Итами), а также между аэропортом Сэндай в северо-восточной префектуре Мияги и аэропортом Нью-Титосэ.

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