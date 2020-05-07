В мае Япония одобрит использование препарата Avigan для лечения коронавируса

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Токио, 4 мая (Jiji Press). 4 мая премьер-министр Японии Абэ Синдзо заявил, что в течение этого месяца его правительство намерено одобрить использование противогриппозного препарата Avigan для лечения пациентов с коронавирусом.

Абэ сообщил об этом на пресс-конференции, где обсуждались решения правительства о продлении чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса до 31 мая.

В настоящее время ведутся клинические испытания, чтобы определить, сможет ли Avigan помочь пациентам с COVID-19 – респираторным заболеванием, вызываемым коронавирусом.

Ожидается, что препарат, разработанный компанией Fujifilm Toyama Chemical Co., являющейся подразделением корпорации Fujifilm Holdings Corp., подойдет пациентам с легкими симптомами коронавируса. Однако он противопоказан беременным женщинам из-за риска развития пороков у плода.

Также ожидается, что министерство здравоохранения Японии вскоре одобрит использование еще одного потенциального средства для лечения коронавируса – «Ремдесивира». Препарат пройдет проверку с использованием ускоренных процедур скрининга, применяемых для лекарств уже получивших разрешение на использование за рубежом.

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