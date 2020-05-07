В Японии около 2000 инфицированных коронавирусом в период выздоровления остаются дома
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Токио, 6 мая (Jiji Press). На предыдущей неделе в Японии около 2000 человек, зараженных новым коронавирусом, находились дома на период выздоровления, как показали данные министерства здравоохранения.
На 28 апреля количество подтвержденных случаев заболевания в стране составило 8711, исключая тех, кто покинул больницу или умер.
Из общего числа около 20%, или 1984 случая, оставались дома, а 862 – в гостиницах, предназначенных для размещения инфицированных людей.
Представитель министерства указал, что многие общины убеждают пациентов оставаться дома, и выразил надежду на расширение использования гостиничных учреждений, учитывая возможность резкого ухудшения состояния их здоровья.
Из остальных инфицированных 5558 были госпитализированы, и 147 человек находились в учреждениях социального обеспечения или других учреждениях.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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