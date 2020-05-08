Компания Fujifilm уменьшила время ПЦР-тестирования на коронавирус до 75 минут
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Токио, 8 мая (Jiji Press). Подразделение японской корпорации Fujifilm Holdings Corp. Выпустило реагент, который помогает обнаруживать гены нового коронавируса примерно за 75 минут.
С использованием реагента Fujifilm Wako Pure Chemical Corp. и оборудования этой же компании, предназначенного для генетического анализа, можно автоматически проводить тесты полимеразной цепной реакции на коронавирус, что приводит к снижению нагрузки на персонал, проводящий тестирование, а также сокращает время тестирования.
ПЦР-тесты обычно занимают от четырех до шести часов.
Компания Fujifilm Wako Pure Chemical выпустила устройство для генного анализа в 2016 году. В Японии его используют десятки медицинских учреждений, в основном крупные больницы, для тестов на туберкулёз и другие заболевания.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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