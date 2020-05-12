В Токио открывается Консультационное бюро по борьбе с последствиями коронавируса

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Токио, 9 мая (Jiji Press). 9 мая одно из токийских кадровых агентств открыло специальный офис для предоставления информации о коронавирусе и оказания консультационных услуг, связанных с пандемией, проживающим в Японии иностранцам.

Офис Gowell расположился на втором этаже здания в токийском районе Гиндза. Здесь, помимо всего прочего, предлагают информацию о процедурах получения пособий по безработице и статусе резидента на упрощенном японском языке. В офисе также есть площадка для проведения семинаров.

По словам представителей компании Gowell, занимающейся трудоустройством рабочих из стран Азии в японских компаниях, некоторые иностранцы, находящиеся в Японии, в частности тайцы и мьянманцы, из-за пандемии оказались без работы и испытывают экономические трудности. Многие из них находятся в бедственном положении, потому что не могут вернуться в свои страны из-за запретов на поездки, введенных в связи с вирусным кризисом, и испытывают трудности с японским языком.

«Из-за языковых барьеров иностранцам, проживающим в Японии, сложно самостоятельно собирать информацию», - сказал президент Gowell Хидэкадзу Мацуда, добавив, что с помощью нового центра компания надеется облегчить положение иностранцев.

Консультации будут доступны бесплатно до 31 мая. Gowell также предоставляет иностранцам информацию на упрощенном японском языке на своем веб-сайте по адресу https://gowell-town.com.

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