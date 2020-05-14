Япония одобрит ПЦР-тесты на коронавирус с использованием слюны

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Токио, 11 мая (Jiji Press). Министерство здравоохранения Японии планирует утвердить тесты с полимеразным усилением с использованием образцов слюны для выявления заражений коронавирусом нового типа уже в этом месяце. Об этом стало известно 11 мая.

Этот шаг приведет к увеличению количества ПЦР-тестов в стране.

В случае одобрения Национальный институт инфекционных заболеваний внесет изменения в свое руководство по сбору образцов для ПЦР-тестов на коронавирус.

Собирать слюну гораздо проще, чем брать образцы слизи со спинки носа, что требует навыков и опыта.

Вставка ватных тампонов в нос для сбора образцов слизи может вызывать непроизвольное чихание, что создает риск заражения для медицинских работников.

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