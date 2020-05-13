В Японии одобрен набор для теста на антигены для быстрой диагностики коронавируса

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Токио, 13 мая (Jiji Press). Министр здравоохранения Японии Като Кацунобу утвердил набор тестов на антигены, который может быстро выявлять коронавирусные инфекции.

Токийская компания-производитель реактивов Fujirebio Inc., которая разработала набор, подала заявку на утверждение 27 апреля.

Первоначально комплект будет поставляться для использования в службах неотложной медицинской помощи и для тестирования людей, которые были в тесном контакте с инфицированными, сказал Като на пресс-конференции.

Набор тестов на антиген может обнаруживать белки, уникальные для нового коронавируса, в образцах, взятых из глубины носа.

Он может давать результат всего за 10 минут – быстрее, чем текст полимеразной цепной реакции (ПЦР), который широко используется для тестирования и занимает 4-6 часов.

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