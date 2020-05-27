В Японии количество смертей от коронавируса может вырасти до 1221 к августу

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Вашингтон, 26 мая (Jiji Press). Число смертей в Японии, вызванных новым коронавирусом, может медленно увеличиваться и к 4 августа достигнет 1221, прогнозирует американский исследовательский центр здравоохранения.

Институт измерений и оценки здоровья при Университете штата Вашингтон 25 мая опубликовал свою оценку ситуации, указав, что в масштабах страны вместимость больниц по общему количеству коек и мест интенсивной терапии была достаточной для потребностей пациентов с COVID-19.

Институт также отметил, что Япония существенно увеличила число тестов на вирус для населения с апреля.

Число умерших от коронавируса в Японии на 26 мая составило 874.

Центр также увеличил прогнозируемое число смертей от коронавируса в Бразилии к началу августа до 125 833, что близко к показателю Соединенных Штатов.

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