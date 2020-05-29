Премьер-министр Японии Абэ Синдзо может быть вынужден самоизолироваться после поездки на саммит G7

Новости

Токио, 29 мая (Jiji Press). Премьер-министр Японии Абэ Синдзо может быть вынужден оказаться в самоизоляции после участия в саммите Большой Семерки в Соединенных Штатах в июне.

Президент США Дональд Трамп, председатель встречи G-7 в этом году, стремится к личной встрече, и правительство США надеется пригласить лидеров G-7 в Белый дом в конце июня.

Абэ выразил позитивное отношение к перспективе личной встречи, заявив на пресс-конференции 25 мая, что он хотел бы принять участие, если позволят условия.

Однако Соединенные Штаты по-прежнему страдают от распространения нового коронавируса, и число умерших превысило 100 000 человек, что является самым высоким показателем в мире.

Правительство США в настоящее время проводит политику ограничения въезда иностранных граждан для предотвращения инфекции, но, как ожидается, сделает исключение для лидеров G-7.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме