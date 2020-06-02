В Японии допустят использование слюны для ПЦР-теста на коронавирус
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Токио, 2 июня (Jiji Press). Министерство здравоохранения Японии объявило о том, что оно одобрило использование образцов слюны для тестов полимеразной цепной реакции на новый коронавирус.
По словам представителей министерства, использование слюны возможно в течение девяти дней после появления симптомов COVID-19, респираторного заболевания, вызванного коронавирусом.
По словам официальных лиц, сбор слюны проще, чем обычный метод взятия ПЦР-анализа образцов слизи из задней части носа, что требует навыков и опыта.
По их словам, введение в нос ватных тампонов для сбора образцов слизи может вызвать чихание, что создаёт риск заражения для медицинских работников.
По словам чиновников, новый метод менее рискован, поскольку образцы слюны собирают специальные контейнеры сами пациенты.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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