Японские авиаперевозчики стремятся восстановить спрос, принимая меры против инфекции
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Токио, 7 июня (Jiji Press). Авиационная отрасль работает над повышением безопасности авиаперевозок. Это связано с тем, что закрытое пространство салона вызывает беспокойство по поводу коронавирусной инфекции. После отмены чрезвычайного положения во всей стране резко сократившееся количество внутренних рейсов начинает постепенно расти, и авиаперевозчики надеются уменьшить беспокойство туристов и восстановить спрос.
Объединяющая японских авиаперевозчиков Ассоциация японских регулярных авиалиний создала рекламное видео о новых мерах по борьбе с распространением коронавируса. В нём показано, что воздух в салоне полностью меняется примерно каждые три минуты, и проводится регулярная дезинфекция. Чтобы уменьшить контакт с людьми, пассажирам предлагают использовать автоматические машины для регистрации на рейс.
Авиационные компании также усиливают меры инфекционного контроля. All Nippon Airways (ANA) и Japan Airlines (JAL) сделали обязательным ношение маски в самолёте и упростили обслуживание в полете. Президент ассоциации Оцука Хироси говорит: «Используя возможности самолётов и при сотрудничестве пассажиров можно пользоваться самолётами без опасений».
Количество рейсов понемногу восстанавливается. Со 2 по 15 июня JAL выполнит 110 дополнительных рейсов в связи с восстановлением внутреннего спроса. Skymark 12-18 июня выполнит 58% от обычного количества рейсов, что больше, чем 1-11 июня, когда сокращение рейсов достигало 81%.
С другой стороны, продолжают действовать ограничения на международные рейсы, большинство из них приостановлены.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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