Правительство Японии выразило протест в ответ на уведомление российской стороны о проведении геологоразведки в водах у Северных территорий

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Как стало известно, Россия уведомила японскую сторону о проведении на протяжении трех месяцев геологоразведочных работ в акватории, которая включает в себя воды вблизи Северных территорий. В ответ правительство Японии выразило российской стороне свой протест, заявив, что это «неприемлемо, поскольку не соответствует позиции нашей страны в отношении четырех северных островов». Генеральный секретарь кабинета министров Японии Суга Ёсихидэ сообщил об этом на пресс-конференции 26 июня.

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