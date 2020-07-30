За 29 июля в Японии выявили 1261 случай заражения новым коронавирусом; рекордное количество заражений в Осаке

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В Японии за 29 июля выявлено 1261 новых случаев заражения новым коронавирусом. Этот показатель впервые превысил 1000, он на 280 выше, чем предыдущий рекордный показатель в 981 человек 28 июля. В префектуре Иватэ обнаружены первые два случая, и теперь коронавирус обнаружен во всех 47 префектурах Японии.

В Токио выявлено 250 человек. Количество новых заражений в столицев день превышает 100 в течение 21 дня подряд. Около 60% – люди ввозрасте от 20 до 39 лет, 160 человек.

В префектуре Осака этот показатель составил 221, это самый высокийпоказатель за всё время, и он впервые поднялся выше 200. Почти 70% заразившихся – люди младше 40 лет, и губернатор префектуры Ёсимура Хирофуми обратился к молодёжи с просьбой о содействии в борьбе с коронавирусом.

В префектуре Иватэ заразились двое мужчин – 40-49 лет в Мориоке и 30-39 в Мияко. Мужчина из Мориоки останавливался в кемпинге в регионе Канто с 22 по 26 июня. У одного из трёх человек, с которыми он делил одну палатку, обнаружили инфекцию, и он прошел тест ПЦР.

Новые заражения выявлены в 37 префектурах. Инфекция обнаружена у 167 человек в префектуре Айти, 101 человека в префектуре Фукуока, 44 человек в префектуре Окинава, 30 человек в префектуре Гифу и 10 человек в префектуре Миэ.

По одному человеку умерло в префектурах Сайтама, Токио и Канагава, всего за всё время в стране умерло 1018 человек.

Ответственный сотрудник Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения отметил, что заражений среди людей в возрасте старше 60 лет, которые особо подвержены риску тяжёлого течения болезни, сравнительно невелико, и ситуация отличается от той, какая была в период чрезвычайного положения, призвав к осторожности с учётом количества пожилых людей и распространения инфекции в регионах.

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