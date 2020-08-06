В Японии пострадавший от атомной бомбардировки продолжает писать книги для детей об ужасах войны

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Хиросима, 5 августа (Jiji Press). 78-летний Насу Масамото, переживший в Хиросиме атомную бомбардировку, заявил о своей решимости продолжать писать детские книги, чтобы выразить своё неприятие войн.

Помимо своей популярной детской книжной серии «Забавное трио» (Дзуккокэ саннингуми), Насу издал много книг, рассказывающих об ужасах войны.

В «Дети бумажных журавлей» (Оридзуру-но кодомотати) он представил Сасаки Садако, школьницу, которая умерла в 12 лет от острой лейкемии после воздействия радиации от атомной бомбардировки США Хиросимы 6 августа 1945 года, в последние дни Второй мировой войны.

«Мы не знаем, насколько долго мы можем считать, что живём в условиях мира, – сказал Насу. – Я буду продолжать писать книги, чувствуя свою ответственность как человека, который это пережил».

Когда 75 лет назад взорвалась атомная бомба, Насу, которому тогда было 3 года, находился дома в городе Когокита, примерно в 3 километрах от эпицентра.

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