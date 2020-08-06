В Хиросиме провели мемориальную церемонию в память о корейских жертвах атомной бомбардировки

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Хиросима, 5 августа (Jiji Press). 5 августа в Хиросиме провели панихиду по корейским жертвам американской атомной бомбардировки в 1945 году.

В преддверии 75-й годовщины бомбардировки, которая произошла 6 августа 1945 года, около 160 человек приняли участие в церемонии. Это 51-я такая церемония, её организует хиросимское отделение просеульской организации, Союза корейских жителей в Японии (Миндан). Проведенная в Мемориальном парке мира в Хиросиме церемония была сокращена из-за коронавирусного кризиса.

Список 2773 южнокорейских жертв, включая 13 умерших в прошлом году, был вложен в кенотаф жертв бомбардировки.

В своем обращении Ли Ён Чжун, возглавляющий отделение Миндан в Хиросиме, сказал: «Мы приложим все усилия для сохранения мира во всём мире, не забывая жертв (атомной бомбардировки)».

Ким Сун Ир, генеральный консул Южной Кореи в Хиросиме, сказал: «Мы должны приложить все усилия, чтобы предотвратить войны в Северо-Восточной Азии, включая Корейский полуостров».

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