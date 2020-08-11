Мэр Нагасаки выразил чувство обеспокоенности в связи с международной ситуацией вокруг ядерного оружия

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Нагасаки, 9 августа (Jiji Press). Мэр Нагасаки Тауэ Томихиса сказал, что ощущает кризис, связанный с мировой ситуацией вокруг ядерного оружия, в 75-ю годовщину атомной бомбардировки города войсками США 9 августа 1945 года.

«Теперь мы должны вспомнить, что отказ от ядерного оружия – обещание, данное человечеством самому себе», – сказал Тауэ в мирной декларации на ежегодной мемориальной церемонии в парке возле эпицентра взрыва, выразив обеспокоенность ситуацией, в том числе отменой Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Он призвал к эффективному курсу на ядерное разоружение на конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия, запланированной на следующий год, и к скорейшему подписанию и ратификации Японией Договора о запрещении ядерного оружия.

На церемонии присутствовали 800 человек, в том числе выжившие после атомной бомбардировки хибакуся, семьи погибших, премьер-министр Абэ Синдзо и представители 68 стран, ООН и Европейского Союза.

Премьер-министр Абэ сказал в приветствии: «Неизменная миссия Японии состоит в том, чтобы неуклонно продвигать усилия международного сообщества по созданию мира без ядерного оружия», но не упомянул Договора о запрещении ядерного оружия.

Был представлен список имён 3406 хибакуся, чьи смерти были зарегистрированы за последний год.

Участники провели минуту молчания с 11:02, времени, когда 9 августа 1945 года, в конце Второй мировой войны, на Нагасаки была сброшена атомная бомба.

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