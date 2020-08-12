В Японии растёт количество групповых заражений четырёх типов, не связанных с «ночной жизнью»

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Токио, 11 августа (Jiji Press). Число новых групповых (кластерных) заражений коронавирусом в последнее время увеличилось за счёт четырёх типов заражений, не связанных с «ночной жизнью», сообщил министр экономической и фискальной политики Нисимура Ясутоси, отвечающий за проблемы вирусного кризиса.

Как министр сообщил на пресс-конференции, больше групповых инфекций наблюдается в общежитиях, на рабочих местах, в ресторанах и салонах караоке, в то время как количество заражений в барах и хост-клубах сокращается.

Он привёл три последних примера кластеров: в старшей школе в префектуре Симанэ, охватывающий более 90 учеников и учителей, в основном членов футбольных клубов, проживающих в общежитии на вечеринке в Сэндае, префектура Мияги, с участием 18 студентов университета; на мероприятии с караоке в префектуре Исикава с участием 26 человек, и в пожарной части в Кофу, префектура Яманаси, охватывающий пять работников.

Нисимура отметил, что эти случаи произошли из-за недостаточных мер по предотвращению заражения, подчеркнув важность ношения масок и избегания закрытых помещений, многолюдных мест и тесного контакта.

Нисимура также сказал, что через министерство образования он будет призывать все школы страны активизировать усилия по защите от вирусов в общежитиях, взяв за основу руководящие принципы для гостиниц, в которых подчеркивается важность хорошей вентиляции.

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