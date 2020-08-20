Японская компания Taiyo Life начинает страхование от коронавируса
НовостиЗдоровье Общество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 18 августа (Jiji Press) Компания Taiyo Life Insurance Co. сообщила о запуске новой страховой услуги для людей, госпитализированных из-за болезни COVID-19, вызванной новым коронавирусом, или из-за других инфекционных заболеваний.
Помимо страховых выплат за госпитализацию, эта услуга предоставит покупателям страховых полисов серьёзные льготы, которые могут помочь решить проблему падения доходов и покрыть дополнительные расходы, связанные с заболеваниями.
По словам компании Taiyo Life, которая является подразделением T&D Holdings Inc., страховой продукт, разработанный во время распространения эпидемии коронавируса, является первым таким продуктом в Японии.
При обнаружении заражения людей обычно просят соблюдать карантин в течение примерно 10 дней, даже если симптомы заболевания не являются серьёзными. В течение этого периода они могут столкнуться с падением доходов и непредвиденными расходами – например, приходится нанимать няню для ребёнка.
По данным компании, клиенты могут получать пособия, выплачивая около 500 йен в месяц в дополнение к страховым взносам по полису обычного страхования болезней, предусматривающего разовые выплаты в размере 200000 йен при госпитализации из-за болезни или травмы.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- В Японии зарегистрировано наибольшее после отмены чрезвычайного положения ежедневное количество умерших от коронавируса
- Переходный период после чрезвычайного положения в Японии: как мы будем жить этим летом?
- В Токио делают второй шаг по отмене связанных с чрезвычайным положением мер: люди могут посещать автошколы и кинотеатры
- В районе Токио в этом году ожидается аномальная жара – стоит отойти в сторону и снять маску
- Вторая волна COVID-19 может оказаться опаснее: мнение эксперта