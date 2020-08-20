Японская компания Taiyo Life начинает страхование от коронавируса

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Токио, 18 августа (Jiji Press) Компания Taiyo Life Insurance Co. сообщила о запуске новой страховой услуги для людей, госпитализированных из-за болезни COVID-19, вызванной новым коронавирусом, или из-за других инфекционных заболеваний.

Помимо страховых выплат за госпитализацию, эта услуга предоставит покупателям страховых полисов серьёзные льготы, которые могут помочь решить проблему падения доходов и покрыть дополнительные расходы, связанные с заболеваниями.

По словам компании Taiyo Life, которая является подразделением T&D Holdings Inc., страховой продукт, разработанный во время распространения эпидемии коронавируса, является первым таким продуктом в Японии.

При обнаружении заражения людей обычно просят соблюдать карантин в течение примерно 10 дней, даже если симптомы заболевания не являются серьёзными. В течение этого периода они могут столкнуться с падением доходов и непредвиденными расходами – например, приходится нанимать няню для ребёнка.

По данным компании, клиенты могут получать пособия, выплачивая около 500 йен в месяц в дополнение к страховым взносам по полису обычного страхования болезней, предусматривающего разовые выплаты в размере 200000 йен при госпитализации из-за болезни или травмы.

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