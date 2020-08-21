Общее количество случаев инфекции в Японии превысило 60 000

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Токио, 20 августа (Jiji Press) - Общее число случаев заражения коронавирусом в Японии с момента того, как 16 января обнаружили первого заразившегося в стране, превысило 60 000.

Общее количество заражений превысило 40 000 3 августа и 50 000 – 10 августа. Темпы новых инфекций замедлились в мае и июне, а в июле выросли вновь.

20 августа в Японии выявили 1184 новых случая заболевания, в результате чего общее количество заражений достигло 60 747.

Число умерших от коронавируса в стране выросло на 11, до 1173 человек.

В Токио за 20 августа выявлено 339 инфицированных, этот показатель превысил 300 впервые за пять дней.

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