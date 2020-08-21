Общее количество случаев инфекции в Японии превысило 60 000
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Токио, 20 августа (Jiji Press) - Общее число случаев заражения коронавирусом в Японии с момента того, как 16 января обнаружили первого заразившегося в стране, превысило 60 000.
Общее количество заражений превысило 40 000 3 августа и 50 000 – 10 августа. Темпы новых инфекций замедлились в мае и июне, а в июле выросли вновь.
20 августа в Японии выявили 1184 новых случая заболевания, в результате чего общее количество заражений достигло 60 747.
Число умерших от коронавируса в стране выросло на 11, до 1173 человек.
В Токио за 20 августа выявлено 339 инфицированных, этот показатель превысил 300 впервые за пять дней.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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