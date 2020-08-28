В Токио общее количество заражений превысило 20 000

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Токио, 27 августа (Jiji Press). За день в Токио у 250 человек выявлен положительный результат теста на новый коронавирус, а общее число случаев заражения в японской столице достигло 20 096, сообщает столичная администрация.

Общее число заражений в Токио превысило 20 000 всего примерно через месяц после того, как 22 июля выросло до 10 000, примерно через шесть месяцев после выявления первого случая заболевания 24 января.

Ежедневное количество выявленных заражений превысило 200 второй день подряд. По данным столичной администрации, около половины инфицированных – люди в возрасте от 20-39 лет, в 149 случаях пути заражения неизвестны. Число тяжелобольных пациентов составило 31, как и в предыдущий день.

Количество выявленных за день заражений после пика в 206 случаев 17 апреля начало снижаться, когда действовал введённый центральным правительством режим чрезвычайного положения в связи с эпидемией, но оно снова начало расти в середине июня, после того как в конце мая чрезвычайное положение было отменено. Оно постепенно падает после рекордного максимума в 472 заражения 1 августа.

27 августа по всей стране выявили 863 случая, этот показатель держится ниже 1000 шестой день подряд. Инфекция была обнаружена в 38 из 47 префектур страны и на карантинных пунктах аэропортов.

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