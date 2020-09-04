С июня по август в Японии заразилось 1166 учеников и студентов
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Токио, 3 сентября (Jiji Press). Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии сообщило, что за период с июня по август в Японии у 1166 учеников и студентов выявлено заражение новым коронавирусом.
Исследование министерства, охватившее начальные и средние школы, показало, что более половины из них заразились дома, а 15% – в учебных заведениях.
Министерство выявило 18 кластеров, где было пять или более случаев заражения. Девять из них были связаны с внеклассными клубами в младших и старших классах средней школы.
Представитель министерства сказал, что не бывало случаев, когда бы инфекция распространилась из школы в местную общину, и добавил, что в школах инфекция взята под контроль.
В четверг министерство выпустило уведомление, призывающее школы предпринимать тщательные меры для предотвращения заражения коронавирусом во время внеклассных занятий спортом и других клубных мероприятий.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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