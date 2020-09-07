Суд в США разрешил выдать Японии отца и сына, подозреваемых в пособничестве бегству за границу Карлоса Гона

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【Jiji Press из Нью-Йорка】Очередное развитие событий произошло в деле о бегстве в Ливан выпущенного под залог бывшего председателя руководства японской автомобилестроительной компании «Ниссан» Карлоса Гона: 4 сентября федеральный окружной суд в штате Массачусетс принял постановление, разрешающее выдачу Японии двух подозреваемых лиц-предполагаемых помощников при бегстве, задержанных в Соединенных Штатах. Теперь окончательное решение о выдаче либо отказе примет государственный секретарь США.

Двое подозреваемых – это бывший служащий спецподразделения американской армии Майкл Тейлор и его сын Питер. В мае американские органы задержали их по запросу Токийской окружной прокуратуры. Токийская окружная прокуратура добивается их экстрадиции.







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