Суд в США разрешил выдать Японии отца и сына, подозреваемых в пособничестве бегству за границу Карлоса Гона
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【Jiji Press из Нью-Йорка】Очередное развитие событий произошло в деле о бегстве в Ливан выпущенного под залог бывшего председателя руководства японской автомобилестроительной компании «Ниссан» Карлоса Гона: 4 сентября федеральный окружной суд в штате Массачусетс принял постановление, разрешающее выдачу Японии двух подозреваемых лиц-предполагаемых помощников при бегстве, задержанных в Соединенных Штатах. Теперь окончательное решение о выдаче либо отказе примет государственный секретарь США.
Двое подозреваемых – это бывший служащий спецподразделения американской армии Майкл Тейлор и его сын Питер. В мае американские органы задержали их по запросу Токийской окружной прокуратуры. Токийская окружная прокуратура добивается их экстрадиции.
[Авторские права The Jiji Press, Ltd.]
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