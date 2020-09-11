Отмена сокращенного режима работы ресторанов и баров, а также рекомендации воздерживаться от поездок за пределы столицы: администрация Токио понизила на одну ступень оценку ситуации с коронавирусом
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Десятого сентября администрация японской столицы провела заседание штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа, на котором было принято решение завершить 15 сентября действие требования работать в сокращенном режиме для ресторанов и баров 23-х столичных районов. Также было решено отменить призыв к населению воздерживаться от поездок за пределы столицы с туристическими и другими целями. С учетом тенденции к снижению числа заразившихся, оценка эпидемиологической ситуации по четырехуровневой шакале была снижена с самого высокого уровня «инфекция распространяется» на одну ступень до «необходимо остерегаться повторного распространения».
По окончании заседания губернатор Токио Коикэ Юрико провела пресс-конференцию, на которой она обратилась к населению с призывом «отправляясь за пределы столицы, соблюдать все меры по предотвращению заражения». Девятого сентября на состоявшейся в Токио встрече с министром по оживлению экономики Нисимурой Ясутоси губернатор попросила оказать жителям столицы, а также столичным туристическим предприятиям дополнительную финансовую поддержку в случае распространения действия правительственной программы оказания помощи туристической отрасли Go To Travel на поездки из Токио и в столицу.
Перед заседанием штаба столичные власти провели встречу экспертов по мониторингу ситуации, оценка которой была понижена с максимального уровня «инфекция распространяется», сохранявшегося с 15 июля. Однако в ходе встречи заместитель председателя Токийской медицинской ассоциации Иногути Масатака отметил: «Темпы снижения умеренные, и необходимо остерегаться повторного роста».
Суточное число новых случаев заражения в столице (среднее за 7 дней), в первой декаде августа превышавшее 340 человек, по состоянию на 9 сентября составило 148.6. В период с 3 по 31 августа столичные власти требовали закрываться до 10 часов вечера всем заведениям общественного питания, где подают спиртное, а также заведениям караокэ по всей столице. Затем действие этого режима работы было продлено до 15 сентября для 23-х столичных районов.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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