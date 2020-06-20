Беспокойство в связи с коронавирусом сказывается на желании путешествовать: японцы осторожнее американцев

Беспокойство в связи с коронавирусом сказывается на желании путешествовать: японцы осторожнее американцевОбщество Туризм
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Расположенная в токийском районе Минато компания JD Power Japan, занимающаяся исследовательским консалтингом по потребительским тенденциям, провела опрос удовлетворенности клиентов среди людей в Японии и США, которые путешествовали с одной ночёвкой или дольше в прошлом году. У них спросили об их планах путешествий.
В ближайшие 6 месяцев 58% таких людей в Японии и 62% в США запланировали частные либо деловые поездки. Хотя этот показатель немного выше в США, более половины ответивших в Японии планируют путешествовать.
На вопрос о причинах, по которым они не планируют путешествовать в течение 6 месяцев, в основном отвечали, что обеспокоены распространением нового коронавируса (68%) и тем, что ограничения въезда и выезда между странами вряд ли отменят (52%). Даже после отмены чрезвычайного положения во всей Японии опасения по поводу инфекций сильно влияют на желание путешествовать. С другой стороны, в Японии не могут себе позволить путешествовать по экономическим причинам только 18% респондентов, что намного меньше 41% в США. Если опасения инфекции уменьшатся, спрос на путешествия в Японии может возрасти.
На вопрос к тем, которые планируют путешествовать в ближайшие 6 месяцев, насколько они обеспокоены инфекцией во время путешествий, в Японии «чрезвычайно обеспокоены» и «очень обеспокоены» ответил 51% респондентов, на 20% больше, чем 31% в Соединенных Штатах. В Соединенных Штатах процент тех, кто беспокоился об инфекции в частных поездках был ниже, а в Японии беспокойство проявило около половины в отношении как деловых, так и частных поездок.
Опрос проводился в апреле, в разгар вспышки инфекции в Соединенных Штатах, и в июне в Японии, когда число заражённых внутри страны значительно сократилось и правительство объявило о политике снятия ограничений на передвижение между префектурами. Результаты опроса показывают, что японцы обеспокоены и проявляют осторожность.
Фотография к заголовку: PAKUTASO
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