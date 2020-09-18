США приветствуют обновленное правительство Японии во главе с премьер-министром Сугой

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Вашингтон, 16 сентября (Jiji Press) - 16 сентября Соединенные Штаты приветствовали приступившую к работе в тот же день администрацию нового премьер-министра Японии Суга Ёсихидэ.

«Отношения между Соединенными Штатами и Японией крепки как никогда», а президент США Дональд Трамп «надеется на сотрудничество с премьер-министром Сугой, чтобы укрепить их еще больше», - говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома.

Очевидно, что Соединенные Штаты рассчитывают на продолжение курса бывшего премьер-министра Японии Абэ Синдзо, который придавал огромное значение альянсу США и Японии. Одновременно в Вашингтоне пристально наблюдают за тем, внесет ли новый японский лидер свое личное видение в отношения между двумя странами.

В заявлении говорится, что Трамп «готов продолжить реализацию концепции свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, которую он и бывший премьер-министр Абэ Синдзо создали, в том числе путем укрепления альянса США и Японии и продвижения общих целей».

Однако Вашингтону неясно, готов ли Суга вкладывать свой политический капитал во внешнюю политику как это делал Абэ, наладивший с Трампом личные отношения.

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